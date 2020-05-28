Белый дом впервые откажется от публикации своего экономического прогноза

Белый дом летом впервые не станет публиковать свой ежегодный прогноз развития американской экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Такое решение относительно доклада помощники президента приняли в связи с высоким уровнем волатильности в экономике США, что затрудняет моделирование экономических тенденций. В документе, который должен был быть опубликован за пару месяцев до президентских выборов, по данным издания, может идти речь о том, что пандемия нового коронавируса привела к серьезному экономическому спаду.

Как правило, Белый дом в июле или августе представляет свой прогноз по безработице, инфляции и темпам экономического роста.

При этом как консерваторы, так и либералы призывают Белый дом опубликовать данный документ, чтобы не создавать прецедент. При администрации бывшего президента Барака Обамы в период мирового финансового кризиса (2008) этот отчет был опубликован, несмотря на низкие показатели.

Падение ВВП

Как сообщило в четверг Министерство торговли США, ВВП Соединенных Штатов в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 5% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса. По оценкам американских специалистов, этот показатель во II квартале 2020 года рухнет на 40% в годовом исчислении. Ожидается, что в III квартале экономика восстановится, а ВВП возрастет на 21,5% в годовом исчислении.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что ВВП страны во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии нового коронавируса может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы - достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,69 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 100 тыс. человек.