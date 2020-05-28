В Турции за последние сутки от коронавируса вылечились 1 576 человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 30 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 461.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 160 979, за прошедшие 24 часа 1 182 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших учитывая 1 576 человек за последние сутки, достигло 124 296.