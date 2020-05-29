Эрдоган объявил о значительном ослаблении карантина в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в четверг о значительном ослаблении карантина в республике начиная с 1 июня.

"С 1 июня будет полностью снят запрет на передвижение между городами. С этого дня также откроются пляжи и национальные парки. С 1 июня начнут работать рестораны, кафе, бассейны и спа-салоны, они смогут принимать клиентов до 22:00", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в Стамбуле, трансляцию которой вел телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, с начала лета, по словам Эрдогана, будет также возобновлена работа детских садов. Однако власти республики оставили в силе запрет на выход из домов для людей младше 18 лет и старше 65 лет.