https://news.day.az/world/1239743.html Сильное землетрясение в Японии
Сильное землетрясение в Японии
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь с субботы на воскресенье в Тихом океане, недалеко от побережья северной префектуры Хоккайдо, угроза цунами не объявлялась.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило метеорологическое управление Японии.
Эпицентр находился рядом с округом Токати, а очаг залегал на глубине 90 км под океанским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались практически во всех районах Хоккайдо.
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