Сильное землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь с субботы на воскресенье в Тихом океане, недалеко от побережья северной префектуры Хоккайдо, угроза цунами не объявлялась.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило метеорологическое управление Японии.

Эпицентр находился рядом с округом Токати, а очаг залегал на глубине 90 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались практически во всех районах Хоккайдо.