Число заражений COVID-19 в мире превысило 6 млн человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 31 мая превысило 6,06 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 6 060 207 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 132,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 369 156 пациентов, 2,56 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (1,77 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (498,4 тысячи человек), Россия (396,6 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (274,2 тысячи) и Испания (239,2 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 103 781 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.