США ввели санкции против четырех компаний

Минфин США во вторник ввел санкции в отношении четырех компаний, которые, по мнению Вашингтона, поставляли сырую нефть в Венесуэлу, говорится в заявлении ведомства, распространенном второго июня.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Соединенные Штаты продолжат преследовать тех, кто поддерживает этот коррумпированный режим и способствует продолжению страданий венесуэльского народа", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

Три компании, против которых Вашингтон ввел санкции, зарегистрированы на Маршалловых островах, еще одна - в Греции. Также под санкции подпали четыре нефтяных танкера, используемые этими компаниями.