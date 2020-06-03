https://news.day.az/world/1240769.html США ввели санкции против четырех компаний - из-за поставок нефти в Венесуэлу
США ввели санкции против четырех компаний - из-за поставок нефти в Венесуэлу
Минфин США во вторник ввел санкции в отношении четырех компаний, которые, по мнению Вашингтона, поставляли сырую нефть в Венесуэлу, говорится в заявлении ведомства, распространенном второго июня.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Соединенные Штаты продолжат преследовать тех, кто поддерживает этот коррумпированный режим и способствует продолжению страданий венесуэльского народа", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.
Три компании, против которых Вашингтон ввел санкции, зарегистрированы на Маршалловых островах, еще одна - в Греции. Также под санкции подпали четыре нефтяных танкера, используемые этими компаниями.
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