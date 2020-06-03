В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста, организованная в Париже в память о гибели 24-летнего Адамы Траоре после его задержания полицией в июне 2016 года, переросла в беспорядки и столкновения протестующих с полицией.

Об этом сообщили в префектуре полиции Парижа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере города. Первые несколько часов она проходила мирно, однако потом агрессивно настроенные демонстранты начали устраивать погромы. Они также попытались перекрыть бульвар Переферик, начали строить баррикады и поджигать строительные конструкции, мусорные баки, дорожные щиты. В ответ на это находящаяся на месте полиция применила слезоточивый газ. Однако разогнать демонстрантов к настоящему моменту жандармам не удалось.

Согласно данным полиции, в акции протеста принимают участие более 19 тыс. человек.

Ранее с предложением провести демонстрацию выступила организация "Правда для Адамы", распространившая свои призывы в социальных сетях. Однако префектура полиции Парижа не согласовала проведение манифестации. Во Франции действует запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Адама Траоре умер 19 июля 2016 года спустя два часа после его задержания в коммуне Бомон-сюр-Уаз, расположенной к северу от французской столицы. По мнению семьи молодого человека, он умер в результате насилия со стороны жандармов.

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Белые полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.