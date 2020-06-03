Украина возобновит внутреннее и международное авиасообщение

Правительство Украины планирует возобновить внутреннее авиасообщение с 5 июня, а международное - с 15 июня.

Об этом в ходе заседания кабмина в среду заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, а с 15 июня - заграничные авиаперелеты", - сказал он.