Президент Мексики объяснил рекордный рост числа смертей из-за коронавируса

Почти 1,1 тыс. летальных исходов из-за коронавируса в Мексике, о которых власти сообщили в среду, произошли не за один день. Появление такого рода данных связано в том числе с уточнением ранее полученной информации о смертях среди инфицированных пациентов и с другими причинами технического плана.

Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в штате Чьяпас глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу сообщить всему народу Мексики, что это случилось, потому что была выполнена корректировка числа смертей, которые произошли раньше и не были зарегистрированы, или же не была установлена их причина. Была проведена такая актуализация, но это не означает, что за день умерла тысяча человек, я хочу очень ясно это обозначить", - сказал политик. Текст его выступления был обнародован на официальном сайте его администрации.

Лопес Обрадор отметил, что мексиканцам по-прежнему необходимо соблюдать меры безопасности, в частности, выходить из дома только в случае крайней необходимости. При этом он подчеркнул, что важно не допустить "психоза и страха" в связи с продолжающимся распространением инфекции.

В Мексике с 28 февраля специалисты выявили в общей сложности 101 238 заразившихся, умерли 11 729 человек. С 21 мая в республике ежедневно фиксируется в среднем более 3 тыс. новых случаев инфицирования.

В конце марта правительство объявило о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения. С 1 июня в Мексике началось постепенное возобновление работы предприятий, хотя в подавляющем большинстве регионов сохраняется максимальный уровень эпидемической угрозы.