Хакеры атаковали университет в США, где разрабатывается лекарство от COVID-19

Хакерская атака совершена на Калифорнийский университет в Сан-Франциско, сотрудники которого занимаются разработкой лекарства от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Bloomberg.

По их словам, атака была совершена на текущей неделе, при этом они не уточнили, какая именно сфера их деятельности была затронута в результате действий хакеров. Об инциденте было доложено правоохранительным органам и экспертам по безопасности. Ведется расследование его обстоятельств, а также установление возможного ущерба университету. В настоящий момент, по словам представителей университета, следователи из соображений безопасности не раскрывают дополнительных подробностей о совершенной атаке.

Bloomberg подчеркивает, что Калифорнийский университет в Сан-Франциско является одним из ведущих в США в деле создания тестов на наличие антител к новому коронавирусу, а также в разработке и проведении клинических испытаний лекарства от вызываемого им заболевания COVID-19. Так, на его базе проходили тестирования противомалярийного препарата гидроксихлорохин.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что начал принимать противомалярийный препарат гидроксихлорохин после того, как в Белом доме были зафиксированы два случая заражения новым коронавирусом. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что по-прежнему не рекомендует использование гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19.

Многие специалисты в США считают, что эффективность гидроксихлорохина при борьбе с коронавирусом не доказана, а сам препарат может причинить серьезный вред организму. Трамп подчеркивал, что проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции каждый день, и анализы дают отрицательный результат.