https://news.day.az/world/1241825.html Глава Пентагона приказал вывести всех военных из Вашингтона
Глава Пентагона приказал вывести всех военных из Вашингтона
Министр обороны США Марк Эспер отдал распоряжение об отзыве на базы дислокации всех оставшихся военных, которые ранее были переброшены в окрестности Вашингтона для возможной помощи в поддержании порядка в условиях протестов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации, говорившего на условиях анонимности.
Согласно этим данным, Эспер подписал соответствующий приказ и войска отправятся обратно в штаты Северная Каролина и Нью-Йорк.
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