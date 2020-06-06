В Калифорнии разбился одномоторный самолет, есть жертвы

Небольшой одномоторный самолет врезался в пятницу в склон горы в городе Редландс (штат Калифорния), погибли по меньшей мере три человека. Об этом со ссылкой на шерифа полиции сообщило местное подразделение телеканала CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на борту находились три человека, выживших нет. Подробности инцидента и причины случившегося телеканал не приводит.

Отмечается, что органы уведомили о произошедшем Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.