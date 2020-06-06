Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 808 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 3 случая заражения коронавирусом (COVID-19).



Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.



Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 808. В настоящее время в Грузии 2955 человек находятся на карантине, 276 человек - на стационарном лечении. Вылечились 663, скончались 13 человек.



Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.