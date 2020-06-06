В Британии за последние сутки от коронавируса умерли 204 человека

За последние сутки в Великобритании было выявлено 1557 новых случаев инфицирования COVİD-19, умерли 204 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Сообщается, что общее число умерших от кооронавируса в Британии достигло 40 465, инфицированных - 284 868 человек.

Отметим, Великобритания занимает второе место в мире после США по числу смертей от коронавируса.