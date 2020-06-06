https://news.day.az/world/1242040.html В Британии за последние сутки от коронавируса умерли 204 человека
В Британии за последние сутки от коронавируса умерли 204 человека
За последние сутки в Великобритании было выявлено 1557 новых случаев инфицирования COVİD-19, умерли 204 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Сообщается, что общее число умерших от кооронавируса в Британии достигло 40 465, инфицированных - 284 868 человек.
Отметим, Великобритания занимает второе место в мире после США по числу смертей от коронавируса.
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