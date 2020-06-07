В МИД Германии назвали отношения с США сложными

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал отношения с Соединенными Штатами сложными после новостей о намерении Вашингтона вывести часть американских военнослужащих из ФРГ. Об этом сообщает газета Bild am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Маас заявил, что германская сторона "приняла к сведению" вывод части американских войск со своей территории.

"Мы ценим сотрудничество с вооруженными силами США, которое развивалось на протяжении десятилетий. Это в интересах наших стран" - сказал он.

В то же время Маас признал наличие сложностей в отношениях между двумя странами. "Мы близкие партнеры по трансатлантическому альянсу. Но это очень сложно", - заключил глава германского внешнеполитического ведомства.