https://news.day.az/world/1244148.html В Турции столкнулись поезда, есть погибший и раненые - ФОТО
В Турции столкнулись поезда, есть погибший и раненые - ФОТО
В Турции столкнулись грузовые поезда.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, авария произошла в провинции Малатья. В результате один человек погиб и трое получили ранения.
Сообщается, что еще один человек пропал без вести.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Причина аварии не сообщается.
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