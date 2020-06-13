В Турции столкнулись поезда, есть погибший и раненые

В Турции столкнулись грузовые поезда.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, авария произошла в провинции Малатья. В результате один человек погиб и трое получили ранения.

Сообщается, что еще один человек пропал без вести.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Причина аварии не сообщается.