На заводе Honda в Японии произошел взрыв

Взрыв произошел в воскресенье на заводе автоконцерна Honda в японской префектуре Миэ. Об этом сообщило агентство Кyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел на предприятии, расположенном в городе Судзука. По поступающей информации, взрыв произошел в районе трансформаторного щита, в результате инцидента пострадали по крайней мере два работника завода. Они были госпитализированы с ожогами верхней части тела и лица. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.