Действующий президент Исландии избран на второй срок

Действующий президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране с результатом 92,2%, свидетельствуют результаты подсчета голосов, опубликованные исландской телерадиокомпанией RÚV.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, выборы прошли в Исландии 27 июня, в них участвовали 168 821 жителей страны. Явка составила 66,9%.

Победа Йоханнессона не стала неожиданностью, поскольку 52-летний политик, который не принадлежит ни к какой партии, считался абсолютным фаворитом на выборах. Конкуренцию ему составил бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, которого поддержали 7,8% избирателей.