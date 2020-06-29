В Турции трое депутатов парламента заразились COVID-19

У троих депутатов парламента Турции из оппозиционной Демократической партии народов (HDP) тестирование обнаружило коронавирус COVID-19. Об этом накануне сообщило издание Turkish Minute со ссылкой на официальное заявление партии, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что депутаты сдали тест вместе со всеми другими членами парламента после того, как у одного из уборщиков учреждения на прошлой неделе подтвердили коронавирус.

Имена депутатов не называются. Но известно, что все они находятся под медицинским наблюдением, без тяжелых симптомов.

По последним данным, в Турции выявили более 200 тысяч случаев коронавируса. Умерли 5 097 человек, выздоровели более 170 тысяч.