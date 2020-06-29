ВОЗ: пандемия коронавируса в мире ускоряется

"Суровая реальность состоит в том, что пандемия коронавируса COVID-19 пока даже не приблизилась к завершению. Хотя многие страны достигли в целом прогресса, пандемия ускоряется, - отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. - У вируса все еще есть большое пространство для продвижения", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Так глава ВОЗ оценил шесть месяцев, которые прошли после объявления пандемии, завершение которой, по его словам, пока не просматривается. Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что распространение заболевания ускоряется. За полгода количество зараженных коронавирусом достигло 10 миллионов, 500 тысяч пациентов скончалось, напоминает ТАСС.

На текущей неделе ВОЗ проведет совещание экспертов для оценки прогресса в исследованиях коронавируса и выработки приоритетов для противодействия развитию пандемии. Вспышка коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта 2020 года.