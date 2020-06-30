В Париже полицейская операция вызвала панику

Полицейские выводили людей с железнодорожного вокзала с поднятыми руками, многие пассажиры бросились бежать, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В парижском районе Дефанс прошла полицейская операция после сообщения о представляющем угрозу вооруженном человеке. Об этом сообщает Reuters.

Полиция эвакуировала посетителей торгового центра и пассажиров железнодорожного вокзала. На данный момент операция закончилась. В полиции сообщили, что сообщение о вооруженном мужчине не подтвердилось.

На видео с места событий запечатлен момент эвакуации вокзала и торгового центра.