https://news.day.az/world/1249280.html В Париже полицейская операция вызвала панику - ВИДЕО
В Париже полицейская операция вызвала панику - ВИДЕО
Полицейские выводили людей с железнодорожного вокзала с поднятыми руками, многие пассажиры бросились бежать, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
В парижском районе Дефанс прошла полицейская операция после сообщения о представляющем угрозу вооруженном человеке. Об этом сообщает Reuters.
Полиция эвакуировала посетителей торгового центра и пассажиров железнодорожного вокзала. На данный момент операция закончилась. В полиции сообщили, что сообщение о вооруженном мужчине не подтвердилось.
На видео с места событий запечатлен момент эвакуации вокзала и торгового центра.
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