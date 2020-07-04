В Нур-Султане приостановят движение общественного транспорта на 14 дней - из-за коронавируса

Движение общественного транспорта в казахстанской столице из-за ситуации вокруг коронавируса будет приостановлено ориентировочно на две недели. Об этом сообщила в субботу пресс-служба городской транспортной компании Сity Transportation Systems, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Нур-Султана, с 5 июля приостанавливается движение общественного транспорта (ориентировочно на две недели). О возобновлении движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.

По ее данным, в течение этого времени будет проводиться тщательная дезинфекция автобусов и автопарков.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На фоне ухудшения эпидемической ситуации власти приняли решение с 5 июля на 14 дней ввести ряд дополнительных ограничений с возможностью их продления или ужесточения. В течение этого периода времени в том числе будет приостановлено автобусное сообщение между регионами страны и ограничена по времени работа общественного транспорта.

На данный момент в стране подтверждены 45 719 случаев инфицирования коронавирусом, 15 404 пациента выздоровели, 188 человек умерли.