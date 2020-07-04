Ирана и ЮНИСЕФ обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Министерство кооперации, труда и социального обеспечения Исламской Республики и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обсудили проведение совместных программ по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на irna.ir.

Замглавы министерства кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Ахмад Мидари и глава представительства ЮНИСЕФ в Иране Мендип О'брайен обсудили возможность принятия совместных мер по профилактике и борьбе с пандемией коронавируса в Иране. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

По последним данным на 4 июля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 237 878, летальных исходов - на 11 408, зафиксированы 198 949 случаев выздоровления.