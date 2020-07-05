В Беларуси начинается регистрация кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси начинает в воскресенье и будет проводить до 14 июля регистрацию кандидатов на запланированных на 9 августа президентских выборах. Решение о том, кто был зарегистрирован, как ожидается, может быть принято ЦИК 14 июля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Из 15 первоначальных претендентов до этого этапа избирательной кампании дошли семь. В ЦИК сейчас проверяют пакеты документов, поданные находящимся под арестом экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, сопредседателем движения "Говори правду" Андреем Дмитриевым, экс-депутатом Анной Канопацкой, действующим президентом Александром Лукашенко, Светланой Тихановской, экс-главой Парка высоких технологий Валерием Цепкало и лидером партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергеем Черечнем.

На финишную прямую выйдут не все

Для регистрации кандидатом необходимо собрать не менее 100 тыс. действительных подписей избирателей. У Цепкало территориальные избирательные комиссии признали достоверными чуть более 75 тыс. из более чем 200 тыс. собранных. Штаб кандидата попросил предоставить ему протоколы результатов проверки, чтобы оспорить их.

Большое число подписей комиссии забраковали и у инициативной группы экс-главы Белгазпромбанка. Бабарико даже с учетом этого может претендовать на регистрацию, однако эксперты в Минске выражают сомнение в вероятности такого исхода. Камнем преткновения для Бабарико может стать декларация о доходах и имуществе. В ЦИК могут поставить под сомнение изложенные в декларации данные, учитывая, что претендента обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Несмотря на то, что эти обвинения может подтвердить лишь суд, члены ЦИК могут найти основания для отказа в регистрации. В соответствии с белорусским законодательством, ЦИК вправе отказать в регистрации, если сочтет, что представленные в декларации не соответствующие действительности сведения носят существенный характер.