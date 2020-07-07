Бывший глава британской разведки назвал коронавирус «рукотворным»

Бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав указал на необходимость более открытых дебатов об искусственном происхождении пандемии коронавируса. По его словам, идея о том, что COVID-19 возник в лаборатории Уханя, не должна восприниматься общественностью в качестве теории заговора, сообщает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Сэр Ричард Дирлав неоднократно повторял, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 была разработана в уханьской лаборатории. Считается, что именно в китайской провинции Хубэй были зафиксированы первые случаи опасного заболевания.

"Я придерживаюсь версии, - утверждает занимавший пост главы разведывательной службы МИ-6 в 1999-2004 гг. Ричард Дирлав, - что это рукотворный беглец из Уханьского института вирусологии".

По мнению Дирлава, причиной утечки опасной инфекции из лаборатории стал несчастный случай. Он утверждает, что COVID-19 появился в ходе экспериментов по усилению функций патогенов - тип научных исследований, проводимых для модификации вирусов. Однако, по его словам, эти исследования не носили злого умысла.

"Это то, что должно открыто обсуждаться в научном сообществе, - сказал бывший глава МИ-6. - Если мы собираемся провести расследование о пандемии и политике правительства в Великобритании - а я уверен, что это произойдет - то оно должно начаться с науки. Откуда на самом деле взялся этот вирус?".

Не удивительно, что мнение экс-главы британской разведки противоречит позиции большинства экспертов вирусологии, а также американских и британских разведывательных сообществ, полностью исключающей искусственный характер SARS-CoV-2.

"Нет никаких сомнений в том, что это был естественный случай, - заявила Sky News адъюнкт-профессор ветеринарной вирусологии в Ноттингемском университете доктор Рейчел Тарлинтон. - Теории искусственного высвобождения кажутся формой "магического мышления" - упрощенного решения сложной проблемы. К сожалению, реальная жизнь просто не работает таким образом - проводить манипуляции с вирусами в лаборатории, чтобы изменить их патогенность, на самом деле довольно сложно и непредсказуемо, и любая группа, которая имела возможность работать над чем-то подобным, хорошо знала бы, насколько это трудно".

Сэр Ричард Дирлав рассказал Sky News, что при изучении темы происхождения коронавируса он опирался на статью британского ученого, профессора Ангуса Далглиша из больницы Святого Георгия при Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Соренсена. По мнению экс-главы МИ-6, это исследование является "очень важным вкладом в дискуссии, которые ведутся о том, как вирус развился и вызвал пандемию". Упомянутая научная статья была переписана несколько раз и еще опубликована ни в одном научном журнале.

Исследователи заявили, что они намерены оспорить работу о естественном происхождении коронавируса, опубликованную в журнале Nature Medicine.

Примечательно, что экс-руководитель британской спецслужбы также призывал журнал Nature опубликовать статью двух ученых о происхождении вируса, которая ранее не была одобрена редакцией издания.

Главный редактор Nature Магдалена Скиппер заявила Sky News, что не может обсуждать отдельные материалы, а также информировать о том, были ли они отклонены или приняты изданием. Однако она подчеркнула, что ей, и как журналисту, и как генетику, крайне важно сохранять непредвзятость, а также участвовать в обсуждении, когда речь идет о науке.

"Но, в конце концов, если кто-то не видит много публикаций в пользу определенной теории, нужно сделать вывод, что это потому, что нет убедительных доказательств в пользу этой теории", - сказала Скиппер.