https://news.day.az/world/1251272.html Эрдоган провел переговоры с Назарбаевым
Эрдоган провел переговоры с Назарбаевым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Управление по связям с общественностью Администраций президента Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, в ходе беседы турецкий лидер поздравил собеседника с Днем рождения, пожелав ему здоровья и долгих лет жизни.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, укрепления регионального сотрудничества и взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19.
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