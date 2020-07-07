Полиции Гонконга разрешили проводить обыски без ордера

Со вторника, 7 июля, полиция Гонконга сможет проводить обыски без ордера. Об этом говорится в новом законе о национальной безопасности, положения из которого опубликованы на портале правительства города, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно закону, полицейские города могут обратиться за судебным ордером для обыска во время сбора улик, но в исключительных случаях обыски разрешено проводить и без ордера вообще. Правоохранительные органы также смогут конфисковать имущество, перехватывать сообщения, вести слежку и требовать удаления той или иной информации из сети.

В соответствии с новым законом, находящимся под следствием смогут запрещать выезд за рубеж. Правоохранительные органы теперь также имеют право получать информацию от политических групп, ведущих деятельность на Тайване.

В соответствии со статьей 43, именно глава гонконгской администрации Кэрри Лам и члены Комиссии по национальной безопасности ответственны за разработку конкретных правил, касающихся проведения обыска помещений и транспортных средств, а также изъятия электронных устройств.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) решило принять резолюцию о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Согласно документу, резонансный законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП без участия парламента Гонконга и включен в его основной закон. Предположительно, это может произойти уже в августе 2020 года.

С помощью закона Китай сможет усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность.