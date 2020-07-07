В восьми регионах России объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за повышенной пожарной опасности введен в восьми российских регионах. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, режим ЧС был введен на всей территории Иркутской области, Якутии, Камчатского, Красноярского краев, в Баргузинском районе Бурятии, в Селемджинском районе Амурской области, Среднеканском, Хасынском и Омсукчанском районах Магаданской области и в Билибинском районе Чукотского автономного округа.

Особый противопожарный режим введен в 54 субъектах России.