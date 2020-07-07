Мустафа Шентоп переизбран председателем парламента Турции

Сегодня в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) состоялись выборы нового председателя.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, председателем ВНСТ вновь стал кандидат от правящей Партии справедливости и развития (AKP) Мустафа Шентоп.

За пост председателя парламента боролись 5 кандидатов, в том числе представители Республиканской народной партии (CHP), Народной демократической партии (HDP), Хорошей партии (İyi Partiya) и Рабочей партии Турции (TİP).

М.Шентоп выразил признательность за оказанное ему доверие и отметил, что гордится тем, что будет председательствовать в ВНСТ в год 100-летия парламента Турции.