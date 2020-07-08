Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 8 июля

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 июля превысило 11,79 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 11 799 443 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 167,9 тысячи. За весь период пандемии скончались 543 558 инфицированных, более 6,42 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (число зараженных превышает 2,99 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (1,66 миллиона человек), Индия (719,6 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (693,2 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (309,2 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 131 457 человек. Самая высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.