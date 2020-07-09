В Индии задержали самого разыскиваемого преступника страны

Полиция Индии арестовала в четверг утром самого разыскиваемого преступника страны Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на минувшей неделе. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, гангстер был захвачен в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш.

По этой информации, преступника заметил у входа в храм местный торговец и оповестил полицию. Ранее власти назвали Дубея самым разыскиваемым преступником и пообещали за информацию о его местонахождении награду в 500 тыс. рупий (более $6,6 тыс.).

Кроме того, в минувшие сутки два близких помощника главаря бандитов были убиты полицейскими в ходе перестрелок в разных районах страны.

В минувшую пятницу восемь полицейских погибли и 12 получили ранения в перестрелке с бандой преступников в северном штате Уттар-Прадеш. Преступники открыли огонь по 40 полицейским, прибывшим в деревню в округе Канпур для ареста главаря банды Дубея, против которого возбуждено 60 дел. Его подозревают в убийствах, вымогательстве, похищениях людей.

Викас Дубей, очевидно, был предупрежден о готовящемся аресте, и преступники перегородили дорогу к деревне бетонными блоками, чтобы не дать полиции проехать. Однако правоохранители расчистили дорогу, после чего попали под шквальный огонь, был убит заместитель суперинтенданта местной полиции, три субинспектора и четыре констебля. Тогда бандитам удалось скрыться.