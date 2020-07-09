В Японии 64 человека стали жертвами наводнений и оползней

В Японии количество жертв наводнений и оползней на острове Кюсю достигло 64 человек. Также ведутся поиски 16 пропавших без вести, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным журналистов, еще два человека в настоящее время находятся в состоянии остановки дыхания и сердца, однако их смерть пока что официально не подтверждена.

Ранее сообщалось, что ливни стали причиной гибели более 50 человек в Японии.

Под угрозой стихийных бедствий оказались западные, а также центральные районы страны. Дожди идут по всей Японии уже несколько дней подряд. Больше всего пострадала префектура Кумамото.

Рекордные ливни также зарегистрированы в префектурах Гифу и Нагано в центральной части государства.

В городе Гэро префектуры Гифу из-за наводнений отрезанными от внешнего мира оказались 800 человек, в городе Такаяма - 1300 человек. В префектуре Кумамото изолировали 3800 жилищ.

Власти сообщили, что 876 тысяч человек в шести префектурах получили распоряжения об эвакуации из-за угрозы наводнений и оползней.