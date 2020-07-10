После пандемии Армению ждет критический рост преступности

За первые пять месяцев текущего года в Армении число квартирных краж снизилось с 631 до 569, а грабежи на улице, в магазинах и других помещениях участились. Вырос спрос на услуги охранных служб, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Экс-заместитель начальника полиции Ованнес Кочарян объясняет снижение числа квартирных краж карантином. По его словам, подобные кражи до коронавируса чаще случались днем, а не в вечерние часы, т.е. когда хозяев нет дома.

"Люди теперь дни напролет сидят дома, и домушники не могут проникать в квартиры. Но можно с точностью сказать, что как только все ограничения и режим ЧП будут сняты, вместе с другими преступлениями вырастет также число квартирных краж", - говорит Кочарян.

За первые 5 месяцев 2020 года, по сравнению с показателями 2019-го, в стране употребление и продажа наркотических средств выросли на 14% (869 случаев вместо прежних 740). На 24% увеличилось количество преступлений, связанных с подделкой денег - 127 вместо 96. Кочарян считает рост подобных преступлений логичным.

"Страна находится в состоянии кризиса, у людей социальные и экономические проблемы, из-за этого вечная тревожность. Все преступления насильственного характера, которые преследуют прибыль, должны были зафиксировать рост. В последующие 5-10 лет подобные преступления будут только расти, силовые структуры не будут иметь ни секунды отдыха и должны всегда быть начеку", - говорит бывший полицейский.

За время самоизоляции в стране незначительно снизилось число изнасилований, однако резко вырос уровень семейного насилия. Если в январе-мае 2019 года в Армении было зарегистрировано 52 случая изнасилования, то в этом году - 50.

Отдельной графы "семейное насилие" в отчете Статкомитета нет, однако на 51% увеличилось количество преступлений, которые содержат "действия, причиняющие вред жизни и здоровью человека": вместо прежних 196 случаев зафиксировано 402 факта.

В Кризисном центре сексуального насилия подтвердили данную статистику и отметили: "Звонков насчет изнасилований или насильственных действий сексуального характера было столько же, сколько в прошлом году, можно сказать, что число таких сигналов не увеличилось. Участились звонки по поводу семейного насилия. Мы направляли всех жертв семейного насилия либо в центры, занимающиеся правами женщин, либо, в редких случаях, в полицию".

Прогнозы экспертов довольно пессимистичны, ожидается, что после снятия всех ограничений Армению захлестнет волна преступлений, даже таких, которых в период пандемии стало значительно меньше. Гражданам же, которые с нетерпением ждут окончания режима ЧП, придется переждать еще один неприятный этап - рост уровня преступности в стране. Людям еще придется повторять: "Ну когда же это все наконец закончится?!"