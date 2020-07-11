Число жертв коронавируса во Франции превысило 30 тыс.

Более 30 тыс. человек умерли во Франции с начала пандемии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в пятницу коммюнике Министерства здравоохранения республики.

"30 004 человека умерли во Франции с начала пандемии", - отметили в ведомстве. Там добавили, что из них 19 528 человек умерли в больницах.