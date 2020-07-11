Ужесточение правил, рост смертности и нехватка врачей

Коронавирусная инфекция продолжает разрушать системы здравоохранения не только бедных, но и самых развитых стран мира. Причем, пандемия по-прежнему ускоряется и не собирается отступать.

США бьют антирекорд

Так, в третий раз за неделю США побили антирекорд по регистрации новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за день. На этот раз количество инфицированных за день превысило 63 000 случаев.

Обновленные данные, опубликованные исследователями из Университета Джонса Хопкинса, свидетельствуют о том, что в четверг в Соединенных Штатах Америки было зарегистрировано около 63 200 новых случаев, что побило предыдущий рекорд, установленный во вторник, примерно на 3 000 инфицированных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США на сегодняшний день зарегистрировано около 3,12 миллиона случаев заболевания и 133 300 летальных исходов.

Администрация штата Флорида сообщила о рекордных 120 смертельных случаях и регистрации почти 9 000 новых случаев за четверг, небольшое снижение по сравнению с предыдущими днями, когда было зарегистрировано более 10 000 новых случаев.

По данным департамента здравоохранения штата, в четверг в округе Майами-Дейд, самом густонаселенном в штате Флорида, количество инфицированных коронавирусом возросло на целых 33,5 процента .

Израиль стоит на пороге возвращения жесткого карантина

Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн на закрытом заседании сообщил, что есть "красная линия", после которой весь Израиль вновь закроется на жесткий карантин.

"2 000 случаев заражения в сутки - это красный сигнал, очень тревожный сигнал, - отметил министр. - Мы сделаем все, чтобы такой сценарий не сбылся. Но если это все же произойдет, у нас не останется иного выбора, как возобновить тотальный карантин".

Судя по последним сводкам, максимум в 2 000 суточных заражений не выглядит каким-то "фантастическим". Темп прироста остается очень высоким и уже стабильно превышает 1 000 случаев заражения в сутки.

Ранее гендиректор минздрава профессор Хези Леви сказал, что "сценарий повторного закрытия страны обсуждается постоянно". И он не снят с повестки даже после того, как было принято решение объявить зонами ограниченного доступа ряд районов, где отмечаются самые опасные очаги заражения коронавирусом.

Профессор Леви признал, что последствия нового тотального карантина в масштабах страны могут оказаться "крайне тяжелыми", и обещал, что министерство здравоохранения сделает все, чтобы избежать такого варианта. "Но пока нет лекарства от коронавируса, не существует другого эффективного способа остановить эпидемию, кроме поддержания социальной удаленности людей друг от друга", - сказал гендиректор минздрава.

В столице Украины тоже ухудшается ситуация с COVID-19

В Киеве каждое четвертое заведение нарушает правила карантина. В столице ухудшается эпидемиологическая ситуация и могут вернуть жесткий карантин, заявил мэр города Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

Правоохранители проверяют учреждения на выполнение карантинных правил. За последние несколько дней проверили более 430 заведений. В результате были составлены 107 административных протоколов.

"А потом у нас люди спрашивают, откуда такая заболеваемость коронавирусом?", - добавил Кличко.

Кроме того, из-за грубых нарушений было принято решение о закрытии четырех ночных клубов в Киеве. Как напомнил Кличко, было разрешено работать после 22:00 только ресторанам и кинотеатрам, а не ночным клубам и развлекательным заведениям.

Как сообщил мэр, за минувшие сутки заразились 118 человек. Четверо из них - медики. Всего в Киеве 5 990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 2 033 человек выздоровели.

Ухудшение ситуации с COVID-19 не обошло и Казахстан

Правительство Казахстана представило план введения карантина в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

План предусматривает введение карантина на две недели с 5 июля, при этом мера может быть продлена, написал Токаев. Он добавил, что министр здравоохранения страны выступит с разъяснениями после заседания межведомственной комиссии 2 июля.

Необходимость возвращения к жестким мерам в Казахстане связана с тем, что после снятия ограничений число случаев коронавируса в стране увеличилось в 7 раз.