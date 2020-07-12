"Крик народа": акция протеста в Тель-Авиве

Вечером 11 июля около 10 000 человек приняли участие в манифестации на площади Рабина в Тель-Авиве, протестуя против недостаточных мер по помощи пострадавшим от экономического кризиса в условиях эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

С полицией было согласовано с участие не более 1 800 человек. Но в итоге на площадь вышло гораздо больше людей, прибывших из разных районов Израиля. Соблюдение "социальной дистанции" в таких условиях было невозможным.

В соцсетях участникам митинга рекомендовали приходить на демонстрацию без смартфонов, чтобы власти не могли отследить нарушение ими распоряжений минздрава и подвергнуть санкциям.

Митинг был заявлен как неполитическая акция протеста наемных работников, а также владельцев мелких и средних бизнесов. В нем участвовали евреи и арабы, светские и религиозные, представители различных социальных слоев общества.

Политики не выступали на этом митинге, однако некоторые присутствовали на площади или опубликовали обращения к участникам.

Несмотря на декларированную аполитичность мероприятия, участники митинга поднимали красные флаги и плакаты "Оторвавшиеся от реальности, вы надоели". На площади звучали крики: "Биби, домой" и "Обвиняемый в тюрьму". Впрочем, основным было требование выплат денежных средств.

Полиция сообщает, что после митинга в различных районах Тель-Авива возникли беспорядки. Были разбиты окна в нескольких отделениях банков. Некоторые молодые люди поджигали мусорные баки и нападали на сотрудников правоохранительных органов, бросали в них бутылки и распыляли слезоточивый газ. Троим пострадавшим полицейским была оказана медицинская помощь. Около 20 нарушителей порядка были задержаны.