Еще 6 615 случаев коронавируса обнаружили в России

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 6 615 человек, передает оперативный штаб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Больше всего заболевших зафиксировали в Москве (679), в Санкт-Петербурге (293) и Свердловской области (286). Сутками ранее коронавирусная инфекция была диагностирована у еще 6 611 человек в 83 регионах России.

Также за 24 часа выздоровели 3 615 пациентов и умерли 130 человек.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 727 162 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 501 061 человек, число летальных случаев возросло до 11 335.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.