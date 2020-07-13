Еще один полицейский в США при задержании душил чернокожего

В США еще один полицейский при задержании афроамериканца использовал удушающий прием.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает издание The Sun, опубликовавшее видео с места произошедшего.

Инцидент произошел в городе Аллентаун штата Пенсильвания вечером в субботу, 11 июля. Очевидцы заметили, как трое полицейских удерживали чернокожего мужчину, лежащего на земле лицом вниз. При этом один из них надавил коленом на шею подозреваемого. Слышно, как удерживаемый мужчина кричит. Свидетели инцидента просили полицейских прекратить жестокое обращение с мужчиной.

В свою очередь, сами правоохранители позднее объяснили это тем, что мужчина оказывал сопротивление при задержании, кричал и плюнул в них.

Напомним, в конце мая в Миннеаполисе произошел крупный скандал, когда полицейские при задержании надавали коленом на шею афроамериканца Джорджа Флойда. Позднее мужчина скончался, а по всей стране вспыхнули протесты против притеснения чернокожих.