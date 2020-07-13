Глава ВОЗ назвал четыре основных сценария распространения коронавируса в мире

Существуют четыре основных сценария распространения коронавируса в различных регионах мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Несмотря на то, что ежедневное число смертей остается относительно стабильным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, - подчеркнул он. - Все страны подвержены риску, но не все страны пострадали в одинаковой степени". По словам главы ВОЗ, 12 июля во всем мире было зарегистрировано 230 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом половина всех новых случаев зарегистрирована всего в двух странах, а почти 80% приходятся на 10 стран.

Первый сценарий, отметил глава ВОЗ, оказался реализован в странах, "которые были предупреждены и осведомлены [о вспышке коронавируса]. "Они были готовы и быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения. В результате им удалось избежать крупных вспышек", - сообщил он. К ним генеральный директор ВОЗ причислил некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. "Лидеры этих стран взяли контроль над ситуацией в свои руки и наладили эффективную коммуникацию с населением относительно мер, которые должны быть приняты", - указал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Второй сценарий наблюдается, в частности, во многих странах Европы, где "имели место масштабные вспышки, которые были взяты под контроль благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер по предотвращению распространения вируса". Эти страны, заметил глава ВОЗ, доказали, что "даже крупные вспышки могут быть взяты под контроль".

Третий вариант развития ситуации разворачивается в странах, которые преодолели первый пик вспышки заболевания, однако ослабили ограничительные меры и теперь ведут борьбу с новыми пиками и увеличением числа ежедневно выявляемых случаев инфицирования. "В нескольких государствах по всему миру мы видим опасное увеличение числа случаев COVID-19 (вызываемое коронавирусом инфекционное заболевание - прим. ТАСС) и заполнение больничных палат вновь, - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. - Создается впечатление, что эти страны сдают позиции, поскольку доказавшие состоятельность меры не соблюдают или не выполняются". При этом глава ВОЗ не назвал государства, где реализуется этот сценарий.

Четвертая ситуация складывается в странах, где наблюдается фаза интенсивной передачи инфекции. "Это происходит в Америках, Южной Азии и нескольких странах Африки, - уточнил он. - Эпицентром COVID-19 остаются Америки, где зарегистрировано более 50% всех случаев. Однако мы знаем из первых двух ситуаций, что никогда не поздно взять вирус под контроль, это можно сделать даже при очень активной передаче вируса".

В неверном направлении

"ВОЗ привержена работе со всеми странами и всеми людьми для прерывания цепочек передачи, снижения уровня смертности, помощи сообществам для защиты себя и других сообществ и поддержки сильного руководства и координации, - подчеркнул глава организации. - Но буду откровенен. Слишком многие страны пошли в неверном направлении. Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого".

Конкретные страны, выбравшие неверную стратегию борьбы с распространением инфекции, Тедрос Аданом Гебрейесус не назвал, однако он призвал правительства по всему миру "четко и своевременно информировать своих граждан и реализовывать всеобъемлющие стратегии, сфокусированные на прерывание цепочек передачи вируса и спасении жизней".