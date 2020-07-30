В Японии взорвался ресторан: 18 пострадавших

В японской префектуре Фукусима произошел взрыв ресторана, в результате которого пострадали 18 человек, один из них скончался. Об этом сообщает агентство Kyodo в четверг, 30 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел в городе Корияма. По данным полиции, взрыв прогремел в одном из местных ресторанов, в котором заканчивался ремонт. Заведение должно было открыться 31 июля.

Спасатели и работники пожарных служб просят местных жителей не приближаться к месту инцидента, поскольку там произошла утечка газа.

Согласно обнародованному видео, в радиусе примерно 100 метров от места инцидента в жилых домах выбило стекла, у некоторых зданий сильно повреждены стены и крыши. Сам же ресторан практически полностью уничтожен.