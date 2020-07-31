https://news.day.az/world/1258052.html Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа

Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа

В мире, 31 июля 2020 09:04 175
Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа

Президент Филиппин Родриго Дутерте продлил общий карантин в Маниле до 15 августа на фоне роста числа случаев инфицирования коронавирусом в столице. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила медиагруппа ABS-CBN.

Президент также отметил, что город Себу спустя две недели модифицированного расширенного карантина переводится на общую изоляцию. Помимо Манилы и Себу еще 11 городов Филиппин переходят на общий карантин. Пресс-секретарь президента Гарри Рок сказал, что существуют определенные условия для проведения общей изоляции, такие как усиленный карантин в зонах, где обнаруживаются новые зараженные.

Рок добавил, что ношение защитного экрана поверх лицевой маски теперь также является частью минимального стандарта для сохранения здоровья. "У нас было строгое соблюдение минимальных стандартов здоровья - это мытье рук, ношение маски, социальное дистанцирование и теперь даже ношение защитного экрана", - отметил он.

Решение о продлении общего карантина в Маниле было принято после того, как днем ранее было выявлено 3 954 новых случая инфицирования коронавирусом, что является самым высоким однодневным показателем с 30 января. В результате общее число заразившихся возросло до 89 374. Вместе с тем в тот же день было объявлено, что число выздоровевших увеличилось на 38 075 и достигло 65 064.

 

Дутерте заявил, что первая вакцина может поступить на Филиппины из Китая, выразив надежду, что ситуация в стране вернется к норме к декабрю. "Я надеюсь, что к декабрю мы вернемся к нормальной жизни", - отметил он. Во время своего пятого обращения к народу Дутерте сказал, что он попросил председателя КНР Си Цзиньпина держать Филиппины в приоритете после того, как Китай разработает вакцину.

В свою очередь, министр финансов Карлос Домингес подчеркнул, что Филиппины планируют закупки по меньшей мере 40 млн доз вакцины против коронавируса, как только она станет доступна, для бесплатного предоставления 20 млн бедным гражданам страны. "У нас есть план финансирования для этого. По нашим оценкам, нам нужно будет бесплатно вакцинировать минимум 20 млн человек", - пояснил он. Если 20 млн филиппинцам понадобится по две дозы вакцины, то правительству необходимо выделить $400 млн, подытожил Домингес.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В небо над Нью-Йорком появилась надпись "Карабах - это Азербайджан!" - ФОТО 09:21, Политика 5
XİN Helsinki Yekun Aktının imzalanmasının 45-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yayıb 09:19, Azərbaycanca 22
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing 09:18, В мире 83
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан - ФОТО 09:14, Политика 88
Пилот «Формулы-1» заражен коронавирусом 09:09, Спорт 142
Президент Филиппин продлил общий карантин в Маниле и 12 городах страны до 15 августа 09:04, В мире 173
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 31 июля 09:00, В мире 242
В Москве выпали почти две месячные нормы осадков - за июль 08:55, В мире 239
Обама призвал сделать Пуэрто-Рико и округ Колумбия отдельными штатами США 08:41, В мире 311
Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone 08:27, Технологии 406
Стратегия Ирана основана на развитии отношений с Азербайджаном - представитель МИД 08:14, Политика 452
Российская пресса о Маргарите Симоньян - "И Москву размазала, и себя отказала" 08:00, Политика 1 005
Хакеры пытались похитить данные разработчика вакцины от коронавируса Moderna 07:46, В мире 570
ВОЗ обвинила молодежь в ухудшении ситуации с COVID-19 в ряде стран 07:33, В мире 630
Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником 07:19, В мире 1 011
Более 10 млн человек на планете излечились от коронавируса 07:07, В мире 722
Президент Ильхам Алиев: Мы уже создали устойчивую экономику, граждане Азербайджана не ощутили даже падения цен на нефть 04:20, Политика 632
Президент Ильхам Алиев: Наряду с усилиями государства, многое зависит от деятельности врачей, их роль – решающая 04:15, Политика 616
Президент Ильхам Алиев: Ни один социальный проект не сокращается и не будет сокращен 04:11, Политика 608
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время первостепенным вопросом для нас являются здоровье людей, их жизнь 04:08, Политика 619
Президент Ильхам Алиев: До получения вакцины нам придется смириться с этой ситуацией 04:02, Политика 663
Президент Ильхам Алиев: Все мы очень хотим, чтобы карантинный режим поскорее завершился, чтобы мы как можно скорее вернулись к привычному образу жизни - речь главы государства 03:59, Политика 635
Президент Ильхам Алиев: Мы с первых дней держим болезнь под контролем 03:54, Политика 624
Президент Ильхам Алиев: Мобилизовав в короткий срок все возможности, мы демонстрируем еще большую готовность в борьбе с COVID 03:50, Политика 634
Президент Ильхам Алиев: По количеству тестов на душу населения мы занимаем одно из передовых мест в мире 03:45, Политика 634
Президент Ильхам Алиев: В результате функционирования дополнительно шести больниц модульного типа у нас появляется примерно 6-тысячный коечный фонд 03:40, Политика 674
Коронавирус помог Huawei стать крупнейшим производителем смартфонов в мире 03:05, Технологии 1 684
В Азербайджане может быть смягчен режим карантина - представитель TƏBİB 01:32, Общество 7 365
Президент Ильхам Алиев: Я ставлю против 7 условий одно условие, одно – армянские вооруженные силы должны быть выведены со всех оккупированных земель 01:23, Политика 5 534
Президент Ильхам Алиев: Пусть Армения, если хватает смелости, признает "Нагорно-Карабахскую республику" 01:17, Политика 6 054
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса 01:14, Политика 2 074
Президент Ильхам Алиев: У нас нет никаких интересов на территории Армении 01:12, Политика 2 143
Президент Ильхам Алиев: Я очень рад сегодня, что наша молодежь образованная, грамотная и патриотичная 01:10, Политика 2 069
Президент Ильхам Алиев: Комплексный подход позволяет добиться сегодня стремительного развития нашей страны 01:07, Политика 2 087
Президент Ильхам Алиев: В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо 01:02, Политика 2 069
Президент Ильхам Алиев: Максимум до конца следующего года в Азербайджане будет 27 центров ASAN xidmət - речь главы государства 00:59, Политика 5 316
Азербайджан не поддался мировому тренду - и сохранил стабильный курс маната 00:19, Экономика 2 394
Гурбан байрамы – особенности праздника, ритуал и правила жертвоприношения 00:05, Общество 2 476
Непростой для всего мира 2020 год может стать знаковым для Азербайджана - Ильхам Шабан о Южном газовом коридоре 30 июля 23:50, Экономика 2 552
Трамп предложил отложить выборы в США - в связи с пандемией 30 июля 23:41, В мире 2 395
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 213 тысяч 30 июля 23:25, В мире 2 425
В Италии число новых инфицированных COVID-19 достигло почти двухмесячного максимума 30 июля 23:09, В мире 2 510
Минобороны Турции распространило видеоматериал о совместных военных учениях с Азербайджаном - ВИДЕО 30 июля 22:54, Политика 2 754
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус - ФОТО 30 июля 22:40, Общество 2 634
Мы донесли до британской общественности реалии в связи с Нагорным Карабахом - посольство 30 июля 22:25, Политика 2 711
Коронавирус частично утратил прежнюю остроту симптомов - азербайджанский врач 30 июля 22:13, Общество 3 257
AZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана - ФОТО 30 июля 21:57, Общество 2 847
Джанни Де Бьязи подписал контракт с АФФА - и заговорил по-азербайджански - ВИДЕО 30 июля 21:49, Спорт 2 852
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко 30 июля 21:38, Политика 2 915
Глава МИД Азербайджана обсудил ряд сфер сотрудничества с послом Германии - ФОТО 30 июля 21:07, Политика 2 965
Джейхун Байрамов обсудил вопросы сотрудничества с послом США - ФОТО 30 июля 20:54, Политика 3 078
The Washington Post с подачи Сороса нападает на Азербайджан - о лицемерных СМИ и "американской демократии" 30 июля 20:35, Политика 3 844
Центры "Служба ASAN" и "ASAN Kommunal" не будут работать в праздничные дни 30 июля 19:58, Общество 3 211
Волонтеры диаспоры Азербайджана продвигают среди зарубежной молодежи лозунг "Karabakh is Azerbaijan!" 30 июля 19:53, Политика 3 202
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законодательство по обезвреживанию радиоактивных отходов 30 июля 19:39, Политика 3 256
Как будет работать общественный транспорт в эти выходные? - Официальный ответ 30 июля 19:30, Общество 4 563
На фоне климатических изменений стремительно сокращаются водные ресурсы – заявление Минэкологии 30 июля 19:27, Экономика 3 490
"Инстаграм" удалил пост Мадонны, посчитав его фейком 30 июля 19:13, В мире 3 340
Новые механизмы льготного кредитования в Азербайджане расширяют возможности финансирования МСБ 30 июля 19:00, Экономика 3 318
Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило предприятия общественного питания 30 июля 18:47, Общество 3 655
В Азербайджане задержали супругов-шпионов за госизмену 30 июля 18:41, Политика 5 869
Госслужба автомобильного транспорта о влиянии пандемии на пассажироперевозки 30 июля 18:29, Общество 3 633
В Азербайджане изменены правила приема в вузы тех, кто получил образование по международной программе 30 июля 18:20, Общество 3 667
В Положение об Информационной системе «Электронное сельское хозяйство» внесены поправки - Указ Президента Ильхама Алиева 30 июля 18:04, Политика 3 551
МИД России прокомментировал совместные военные учения Азербайджана и Турции 30 июля 18:02, Политика 4 315
İtaliyanın Azərbaycandakı sabiq səfiri İtaliyanın Ermənistandakı sabiq səfirinin yalanlarını üzə çıxardı - FOTO 30 июля 17:43, Azərbaycanca 3 770
Украина и Иран начали переговоры по компенсации за сбитый Boeing 30 июля 17:40, В мире 3 684
В Швейцарии возбудили уголовное дело против президента ФИФА 30 июля 17:35, В мире 3 866
Обнародовано число привлеченных к оплачиваемым общественным работам - ФОТО 30 июля 17:30, Общество 3 820
Оксана Расулова и Рашад Кесеменли поддержали врачей и семьи шехидов - ФОТО 30 июля 17:22, Культура 4 124
Пашинян уводит Армению от России и сдает ее Соросу - "Лента.ру" 30 июля 17:22, Политика 5 103
BP закрывает одну из платформ для плановых профилактических работ 30 июля 17:20, Экономика 3 915
"Азерсу“ перейдет на усиленный режим работы 30 июля 17:05, Общество 4 124
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 673 пациента - заразились 339 - ФОТО 30 июля 16:57, Общество 5 204
Çağdaş ABŞ demokratiyası hara gedir? 30 июля 16:55, Azərbaycanca 3 874
В Гёйгёле сгорел автомобиль - есть погибшие 30 июля 16:51, Общество 4 038
ЕС вводит новые общие налоги - ВИДЕО 30 июля 16:45, В мире 3 957
Умер бывший глава Тайваня Ли Дэнхуэй 30 июля 16:39, В мире 3 990
По поручению Президента Ильхама Алиева в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой помощи - ФОТО - ВИДЕО 30 июля 16:30, Политика 11 167
АПБ прокомментировало проведение праздника Гурбан в условиях пандемии 30 июля 16:25, Общество 4 121
В центре Баку горит здание - ФОТО 30 июля 16:26, Общество 7 005
Губернатор Токио из-за коронавируса призывает рестораны и бары закрываться раньше 30 июля 16:17, В мире 3 935
В Москве пошел снег - ВИДЕО 30 июля 16:13, В мире 4 920
Huawei впервые в своей истории обошла Samsung по продажам мобильных устройств 30 июля 16:04, Технологии 4 048
Nyu-York səmasına "Qarabağ Azərbaycandır!" yazılıb - FOTO 30 июля 15:59, Azərbaycanca 4 182
İslahat Könüllüləri Təşkilatının təşəbbüsü ilə Fuad Muradov könüllülərlə görüşdü - FOTO 30 июля 15:59, Azərbaycanca 4 006
Один учащийся не был допущен к экзамену из-за высокой температуры 30 июля 15:57, Общество 4 094
Более 140 тысячам предпринимателей оказана финансовая помощь государства 30 июля 15:56, Экономика 4 110
В Габалинском районе будет пробурено 10 субартезианских скважин - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 30 июля 15:52, Политика 4 057
Михаила Ефремова доставили в суд 30 июля 15:43, Шоу-бизнес 4 264
Столкновение Кочаряна с Пашиняном - в Армении растет напряженность 30 июля 15:29, Политика 5 755
В Британии рассказали об опасности второй волны коронавируса 30 июля 15:27, В мире 4 179
Президент Ильхам Алиев выделил 1,5 млн манатовна строительство нового школьного здания в Габале 30 июля 15:19, Политика 4 170
В селе Текля Мирзабаба Гобустанского района будет построена новая школа - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 30 июля 15:17, Политика 4 112
Президент Ильхам Алиев выделил 2 млн манатов на строительство нового школьного здания в Шеки 30 июля 15:14, Политика 4 201
Представители ВВС Турции прибыли в Гянджу - ВИДЕО 30 июля 15:11, Политика 4 557
На реконструкцию участка Огуз-Шеки автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки выделено 10 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева 30 июля 15:05, Политика 4 171
Президент Ильхам Алиев выделил 12 млн манатов на строительство дороги в Шеки 30 июля 14:58, Политика 4 283
Евросоюз продлил на год санкции против КНДР 30 июля 14:53, В мире 4 326
Расим Балаев помещен на карантин 30 июля 14:52, Общество 5 695
Высота волн на Каспии вчера достигала 3,5 метра 30 июля 14:45, Общество 4 465
В Австрии начались аресты нарушителей карантина - ВИДЕО 30 июля 14:37, В мире 4 427
Пакистанский парламент осудил военные провокации Армении против Азербайджана 30 июля 14:28, Политика 4 468
Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла 30 июля 14:23, Общество 5
Трамп пригрозил Amazon, Apple, Facebook и Google 30 июля 14:15, В мире 4 533
Президент Ильхам Алиев поручил назвать улицу именем генерала Полада Гашимова - ФОТО 30 июля 14:06, Политика 5 258
В Иране снова тысячи заболевших COVID-19 30 июля 14:00, В мире 4 639
Грустное откровение бывшего президента Армении - Президент Ильхам Алиев и народ едины 30 июля 13:54, Политика 15 680
Вот как задержали чиновников-взяточников в Зардабе - Спецоперация - ВИДЕО 30 июля 13:49, Общество 5 561
Имеют ли право продажные клоуны говорить о патриотизме? - "Политшоу представляет" - Видеопроект 30 июля 13:43, Политика 4 662
В Баку устанавливают новые автобусные павильоны - ФОТО 30 июля 13:37, Общество 6 277
Главный инфекционист США раскрыл способ остановить распространение коронавируса 30 июля 13:33, В мире 4 969
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Эмирван-Вандам в Габалинском районе - ФОТО - ВИДЕО 30 июля 13:25, Политика 14 271
Армянская мафия берет под полный контроль Ростовскую область - российские СМИ бьют тревогу 30 июля 13:23, Политика 11 427
АФФА назвала дату старта нового сезона азербайджанской Премьер-лиги 30 июля 13:18, Спорт 4 694
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице модульного типа в Габале - ФОТО - ВИДЕО 30 июля 13:13, Политика 13 313
Президент Молдовы встретился с представителями диаспор Азербайджана и Армении - ФОТО 30 июля 13:07, Политика 4 842
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Габалинский район - ФОТО - ВИДЕО 30 июля 13:03, Политика 13 275
Проводится первый этап азербайджано-турецких совместных учений - ВИДЕО 30 июля 13:00, Политика 4 953
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в больнице модульного типа в Шеки - ФОТО - ВИДЕО 30 июля 12:58, Политика 14 058
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гохмуг-Балталы-Бабаратма-Гарадаглы-Гудула-Дашуз после реконструкции - ФОТО - ВИДЕО 30 июля 12:54, Политика 14 148
Поездка Президента Ильхама Алиева в Шеки - ФОТО - ВИДЕО 30 июля 12:50, Политика 14 148
Известна дата сдачи система мгновенной оплаты в Азербайджане 30 июля 12:48, Экономика 5 244
Бразилия ставит антирекорды по COVID-19 и открывает границы 30 июля 12:45, В мире 4 910
KOBİA: Yeni güzəştli kreditləşdirmə mexanizmləri KOB-ların maliyyələşdirilməsi üçün əlavə imkanlar yaradır 30 июля 12:42, Azərbaycanca 4 691
ЦБА о блокировках депозитов закрывшихся банков 30 июля 12:38, Экономика 5 008
Азербайджан наращивает стратегические валютные резервы - ЦИФРЫ 30 июля 12:33, Экономика 5 331
Рекомендации ВОЗ: Как отпраздновать Гурбан байрам и не заразиться COVID-19 30 июля 12:30, Общество 5 152
В Габале произошло смертельное ДТП 30 июля 12:18, Общество 5 138
ЦБА принял решение по процентным ставкам 30 июля 12:13, Экономика 5 356
В Сенате Италии рассказали о последних провокациях Армении - ФОТО 30 июля 12:09, Политика 5 008
К сведению желающих отправиться на праздники в районы - Строгое предупреждение 30 июля 11:59, Общество 8 922
В России выявили 5509 новых случаев заражения коронавирусом 30 июля 11:45, В мире 5 155
Истерика и переполох - реакция армян на азербайджано-турецкие учения - ФОТО 30 июля 11:37, Политика 6 394
Южная Корея предложила Северной сплотиться ради борьбы с коронавирусом 30 июля 11:34, В мире 5 116
Хави вылечился от коронавируса 30 июля 11:25, Спорт 5 076
Строящийся в Исмаиллы «Дом DOST» окажет поддержку развитию занятости и туризма - ФОТО 30 июля 11:19, Экономика 5 123
Telegram подал жалобу в антимонопольные органы ЕС на Apple 30 июля 11:15, Технологии 5 262
В Азербайджане начинаются четырехдневные праздничные каникулы 30 июля 11:09, Общество 6 408
Коронавирус начал заражать молодежь - предупреждение ВОЗ - ВИДЕО 30 июля 11:06, В мире 5 537
Цена азербайджанской нефти растет 30 июля 11:03, Экономика 5 343
Арестованы водители, перевозившие пассажиров в регионы по грунтовой дороге - ФОТО 30 июля 10:59, Общество 5 449
Сегодня Центробанк Азербайджана примет важное решение 30 июля 10:54, Экономика 5 915
Вице-президент Турции: Мы всегда будем действовать вместе с Азербайджаном 30 июля 10:49, Политика 5 279
В Фукусиме произошел взрыв 30 июля 10:41, В мире 5 586
Статистика заражения коронавирусом по регионам Азербайджана 30 июля 10:35, Общество 5 999
Любители пикника оштрафованы в Джалилабаде 30 июля 10:28, Общество 5 493
Назван район Баку с самым высоким процентом заражения коронавирусом 30 июля 10:23, Общество 6 895
Мэр Лос-Анджелеса осудил нападения армянских радикалов на азербайджанцев 30 июля 10:19, Политика 5 590
Стал известен график следования электричек в праздничные дни 30 июля 10:13, Общество 5 587
Еще новости