Все в крови: опубликовано видео из больницы Бейрута

Появилось видео из больницы Святого Иосифа в ливанской столице Бейрут после мощного взрыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие кадры опубликовал пользователь Twitter @barzanii98.

Как видно на записи, в больницу поступило множество людей, места для всех пациентов не хватает. Многие вынуждены сидеть на полу в коридоре, испачканном кровью пострадавших.

Ранее сообщалось, что в порту Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. Произошедшее на видео засняли очевидцы. По их рассказам, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП. Известно о сотнях пострадавших и по меньшей мере 10 погибших.

Позднее глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим озвучил новую версию произошедшего. По его словам, причиной взрыва в порту ливанского Бейрута стали хранившиеся там конфискованные несколько лет назад взрывчатые вещества.