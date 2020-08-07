https://news.day.az/world/1260163.html Вакцины от коронавируса нового типа могут влиять на фондовые рынки
Вакцины от коронавируса нового типа могут влиять на фондовые рынки
Создание вакцины от коронавируса нового типа повлияет на фондовые рынки, считают аналитики Goldman Sachs, Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По мнению экспертов, появление эффективной вакцины может повысить волатильность на рынках, что приведет к распродаже облигаций и перетоку капиталов из технологического сектора в циклические.
Подобная ситуация может оказаться выгодной для компаний с крутыми кривыми доходности, однако это будет вызовом для технологических корпораций, считают аналитики.
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