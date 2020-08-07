Немецкий бизнес призвал ЕС и власти Германии защитить фирмы от санкций США

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призывает власти ФРГ и ЕС выступить единым фронтом против санкций США в отношении "Северного потока - 2" и создать механизм защиты от них европейских компаний. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении председателя OAOEV Оливера Хермеса в связи с поступлением угроз со стороны американских сенаторов оператору немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для завершения строительства газопровода, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Недавнее письмо с угрозами от трех сенаторов США германской инфраструктурной компании, в которой участвуют город [Засниц] и земля [Мекленбург - Передняя Померания], является беспрецедентным событием", - отметил Хермес. Он назвал угрозы американской стороны совершенно неприемлемыми. "Это равноценно шантажу", - указал председатель комитета.

"Тем самым достигнута новая ступень эскалации [ситуации вокруг "Северного потока - 2"]", - подчеркнул Хермес. Он отметил, что "если посмотреть на действия США против видеоплатформы TikTok, то станет понятно, что речь идет уже не только о "Северном потоке - 2". "Речь идет о защите свободной мировой экономики от самовольных ограничений отдельных государств, - заявил Хермес. - Мы должны защитить суверенитет Европы, не только в энергетических вопросах".

"Германия и ЕС должны, наконец, единодушно выступить против санкционной политики США, которая служит продвижению их национальных экономических интересов", - заявил Хермес. "Мы призываем создать финансовый и правовой механизм защиты европейских компаний от экстерриториальных санкций со стороны третьих государств", - подчеркивается в заявлении. "Кроме того, уже сейчас настало время подумать о целенаправленных ответных мерах", - отметил председатель комитета.