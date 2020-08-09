Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Беларуси

Действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко отдал в воскресенье свой голос на выборах президента страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Традиционно он проголосовал на участке, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры.

Лукашенко на избирательном участке поприветствовал членов избирательной комиссии и осведомился у них, как проходит процесс волеизъявления. Затем глава государства заполнил бюллетень в открытой из-за санитарных требований, как и на других участках, кабинке и проследовал под объективами фотографов к урне для голосования.

В Беларуси в воскресенье открылось более 5,7 тыс. избирательных участков для выбора президента страны. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Лукашенко баллотируется в шестой раз.