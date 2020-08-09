Одну из турецких вакцин от COVID-19 будут испытывать на людях

Турецкие медики, разработчики одной из вакцин против коронавируса, получили разрешение на проведение клинических испытаний на людях.

Об этом сообщил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Турция, наряду с США и Китаем, входит в тройку стран, разрабатывающих собственную вакцину против коронавируса. Две наши вакцины успешно прошли испытания на животных, одна из них получила разрешение на клинические испытания на людях", - приводит слова турецкого лидера Anadolu.

29 июля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что Турция находится в контакте с Россией и КНР по вопросу создания вакцины от коронавируса.

Как заявили 7 августа в Минздраве, вакцина от коронавируса Центра имени Гамалеи будет зарегистрирована 12 августа, ее производство начнется в сентябре. Первыми вакцину получат врачи и пожилые люди.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 млн человек, свыше 727 тыс. умерли.