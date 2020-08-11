Канада окажет помощь Ливану в общей сложности на $22,5 млн

Канада направит дополнительно 25 млн канадских долларов (более $18,7 млн) на помощь Ливану для ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Об этом в понедельник говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вместе мы сможем помочь народу Ливана в его работе по восстановлению", - сказал он. Премьер напомнил, что ранее Оттава уже выделила 5 млн канадских долларов (более $3,7 млн) на эти цели. Таким образом, общий объем помощи Ливану со стороны Канады составит 30 млн канадских долларов ($22,5 млн).

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены сотни домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 164 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.