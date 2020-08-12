Между Ираном и Россией установят постоянное паромное сообщение

В сентябре 2020 года постоянное паромное сообщение установят между портами Ирана и России через Каспийское море, сообщил член Совместной Российско-Иранской торговой палаты Джалил Джалалифар, передает Day.Az со ссылкой на Irna.

"Уже долгие годы из-за отсутствия морских судов-контейнеровозов в Каспийском море Ирану не удалось увеличить объемы поставок сельскохозяйственных и продовольственных товаров в Россию", - сказал он.

По его словам, данный маршрут приведет к увеличению объема иранского экспорта в Россию.

Напомним, что в августе 2019 года глава республики Дагестан Владимир Васильев сообщил, что Иран планирует наладить паромное сообщение через Каспийское море с дагестанским Дербентом.

"Дербент, как притягивающий к себе магнит, манит Иран, очень сильно притягивает, и это будет работать. Они готовы наладить с нами рейсы, а мы пойдем навстречу - и все будет работать", - сказал тогда Васильев, отвечая на вопрос о возможности паромного сообщения с Ираном.