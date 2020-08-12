https://news.day.az/world/1261631.html Трамп рассказал о крупнейшей мировой проблеме
Трамп рассказал о крупнейшей мировой проблеме
Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с российской стороной по ядерному вооружению. Соответствующее заявление он сделал в рамках радиошоу с Хью Хьюиттом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он отметил, что стороны проводят обсуждения по пакету по ядерному вооружению.
"Это является сегодня крупнейшей мировой проблемой", - добавил Трамп.
Глава Белого дома также выразил мнение, что Россия "очень хочет" принятия решений в данной сфере и "не будет это оттягивать".
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