Трамп рассказал о крупнейшей мировой проблеме

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с российской стороной по ядерному вооружению. Соответствующее заявление он сделал в рамках радиошоу с Хью Хьюиттом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что стороны проводят обсуждения по пакету по ядерному вооружению.

"Это является сегодня крупнейшей мировой проблемой", - добавил Трамп.

Глава Белого дома также выразил мнение, что Россия "очень хочет" принятия решений в данной сфере и "не будет это оттягивать".