Венгрия и США заключили самую крупную сделку о покупке вооружения

Венгрия и США заключили крупнейшую сделку о поставке американских ракет средней дальности. Об этом заявил посол США в Венгрии Дэвид Корнштайн, передает DW в четверг, 13 августа.

"Корнштайн и министр обороны Венгрии Тибор Бенко подписали соглашение о намерениях по закупке Будапештом у компании Raytheon управляемых ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух-воздух", - сказано в сообщении.

Сумма сделки составляет 850 млн евро. Новыми ракетами Венгрия намерена модернизировать свою систему противовоздушной обороны, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.